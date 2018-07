OTTAWA — Le professeur de droit Daniel Turp ne rend pas les armes malgré le revers qu’il a encaissé la semaine passée devant la Cour d’appel fédérale: il compte porter la cause de la vente de blindés en Arabie saoudite jusqu’en Cour suprême.

C’est ce qu’il a signalé mardi, quelques jours après avoir pris connaissance du verdict défavorable dans la cause qu’il défend depuis des mois: la contestation de la décision du gouvernement canadien d’accorder des licences d’exportation de véhicules militaires à l’Arabie saoudite.

«On a décidé de le porter en appel parce qu’on n’est pas très contents — pas contents du tout — de ce jugement. Il est pire que le premier, selon nous, au plan du droit», a exposé le professeur Turp en entrevue à La Presse canadienne.

Dans les motifs du jugement rendu vendredi dernier, le juge Marc Nadon soutient que le ministre des Affaires étrangères de l’époque, Stéphane Dion, a «pris compte de tous les facteurs pertinents» avant de donner le feu vert à la livraison des véhicules blindés légers.

«Non seulement le ministre a-t-il considéré les facteurs économiques et commerciaux, mais il a considéré les questions de droit humanitaire et de droits de la personne», écrit le magistrat de la Cour d’appel fédérale.

Et rien n’oblige un ministre à accorder «un poids important, sinon déterminant, aux considérations humanitaires»: il «appartient au ministre, et non aux tribunaux, de déterminer l’importance des facteurs», écrit-il en évoquant deux arrêts de la Cour suprême à ce sujet.

Le juge Nadon ajoute que le plus haut tribunal au pays a aussi statué «que les tribunaux ne sont nullement autorisés à s’ingérer dans le processus d’évaluation conduit par le ministre dans la mesure où le ministre a considéré tous les facteurs pertinents (…)».

Les véhicules militaires au coeur de cette affaire sont construits à London, en Ontario, par la compagnie General Dynamics Land Systems. Le contrat de 15 milliards $ a été conclu sous le gouvernement Harper, mais c’est le gouvernement Trudeau qui a octroyé les permis d’exportation.

Le professeur Turp promet d’aller «jusqu’au bout» pour défendre cette «cause qui est bonne en droit et qui, au plan moral, est encore meilleure, parce que ce n’est pas normal que le Canada veuille vendre des armes à l’Arabie saoudite».