SUMMERSIDE, Î.-P.-É. — Le gouvernement fédéral consacrera jusqu’à 70M$ afin de créer des solutions technologiques pour la prestation de soins de santé au Canada atlantique, notamment l’utilisation des dossiers médicaux électroniques.

L’argent sera investi par Inforoute Santé du Canada, un organisme indépendant à but non lucratif, financé par le ministère fédéral de la Santé, qui fait la promotion de solutions numériques partout au pays.

Le projet «Accès Atlantique», une collaboration entre les quatre provinces de l’Atlantique et Inforoute Santé, vise à «étendre l’ordonnance électronique et les soins virtuels, appuyer la poursuite de l’adoption et de l’utilisation des dossiers médicaux électroniques, aider les patients à accéder à leur propre dossier santé et mieux lier les systèmes de dossiers de santé électroniques».

L’annonce a été faite mardi, à l’Île-du-Prince-Édouard, à l’issue d’une rencontre entre les quatre premiers ministres des provinces de l’Atlantique et les ministres fédéraux responsables de la Stratégie de croissance pour l’Atlantique.

Le gouvernement fédéral avait annoncé l’an dernier qu’il consacrerait 300M$ sur cinq ans au programme Inforoute Santé du Canada.

Les premiers ministres ont également annoncé mardi la création de 500 nouvelles places cette année pour les travailleurs étrangers et leur famille dans le cadre du Programme pilote d’immigration au Canada atlantique, «en raison de la participation accrue des entreprises» à la recherche d’une main-d’oeuvre qualifiée.

Il s’agissait de la cinquième rencontre des premiers ministres des provinces de l’Atlantique et des ministres fédéraux responsables de la Stratégie de croissance pour l’Atlantique depuis la création de ce programme fédéral-provincial il y a deux ans.