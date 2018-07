GUYSBOROUGH, N.-É. — Une dame de la Nouvelle-Écosse a déclenché une chicane de famille, alors qu’elle refuse de partager avec son neveu le gros lot de 1,2 million $ qu’ils ont remporté ensemble.

Les deux noms, ceux de Barb Reddick et de son neveu Tyrone MacInnis sont inscrits sur le billet gagnant.

Ils ont donc chacun empoché la somme de 611 319,50 $ à la loterie «Chase the Ace» organisée à Margaree Forks, sur la côte ouest de la Nouvelle-Écosse, mercredi soir.

Barb Reddick allègue avoir inscrit le nom de son neveu par superstition et avoir accepté de partager avec lui le prix de consolation, mais pas le gros lot de 1 222 639 $.

Lors d’une prise de photo en présence des médias, jeudi, elle a lancé à son neveu qu’elle allait le poursuivre en justice.

En entrevue vendredi, Barb Reddick s’est défendue d’être cupide, affirmant avoir récemment acheté une voiture à son neveu en plus de l’avoir aidé à payer ses dépenses universitaires.

La dame dit attendre des nouvelles de son avocat concernant la suite des procédures.

Par courriel, une porte-parole de l’agence provinciale responsable du jeu en Nouvelle-Écosse mentionne qu’il n’est pas rare de voir plusieurs noms sur un même billet.

Elle ajoute que les autorités ont suivi les règles du jeu, que le prix a été remis aux gagnants et que ce concours est terminé.

Très populaire dans les provinces de l’Atlantique, la loterie «Chase the Ace» sert de financement pour des organismes à but non lucratif.

Le détenteur du billet gagnant remporte un pourcentage des recettes de la vente (habituellement entre 20 et 50 pour cent). Il a ensuite la chance de piger dans un paquet de 52 cartes pour trouver celle qui permet de rafler le gros lot (habituellement l’as de pique).

Cette loterie s’étend sur un maximum de 52 semaines, alors que chaque carte pigée est retirée du paquet jusqu’à ce que le gros lot soit remporté.