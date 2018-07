MONTRÉAL — Un fugitif de la Pennsylvanie qui aurait menacé d’abattre le président américain Donald Trump pourrait se trouver dans la région de Montréal, ont annoncé les autorités américaines.

Shawn Christy pourrait avoir traversé la frontière canadienne à pied après avoir abandonné un véhicule volé dans l’État de New York, a indiqué Robert Clark, un représentant des marshals de la Pennsylvanie.

L’homme originaire de cet État fait face à plusieurs accusations pour avoir menacé de tuer le président Trump et plusieurs autres personnalités publiques, dont un procureur de district.

L’individu de 27 ans n’a pas de lien connu avec le Canada, mais il pourrait s’être rendu au pays pour éviter d’être arrêté, a ajouté M. Clark.

Shawn Christy mesure environ 1,77 mètre et pèse un peu plus de 72 kilogrammes. Il a les cheveux bruns et lorsqu’il parle, il zézaie.

Les autorités le croient armé et dangereux.

Robert Clark a affirmé que les autorités canadiennes avaient été informées de la possible présence de l’homme au pays.