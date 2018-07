MONTRÉAL — Comme plusieurs autres organismes d’aide, dont les services continuent d’être sollicités en période estivale, Moisson Montréal a lancé à son tour sa campagne estivale.

Appelée «La Faim des vacances», la campagne se déroulera jusqu’au 11 août. L’objectif est de recueillir 60 000 $.

Durant l’été, plusieurs familles de l’île de Montréal ont moins de ressources alimentaires à leur disposition, car elles ne bénéficient pas de l’aide alimentaire des écoles ou de divers programmes qui suspendent leurs activités pendant la belle saison. Les réserves de Moisson Montréal se vident donc rapidement.

On évalue à 39 000 le nombre de jeunes Montréalais âgés de 3 à 17 ans qui dépendent de l’aide alimentaire pour se nourrir.

Parallèlement, Moisson Montréal fournit des collations ou des lunchs pendant huit semaines à 11 camps d’été situés dans des quartiers défavorisés de la ville. Cela représente plus de 1000 enfants.

Les dons monétaires peuvent être faits via le site web «faimdesvacances.com». Moisson Montréal rappelle qu’un don d’un dollar voit sa portée s’accroître de façon significative et permet de distribuer plus de 15 $ de nourriture.