SAINT-PROSPER, Qc — Un automobiliste qui a fait une sortie de route à Saint-Prosper, dans la région de Chaudière-Appalaches, et qui a terminé sa course dans un fossé, samedi après-midi, repose entre la vie et la mort à l’hôpital.

L’accident s’est produit sur la 35e rue. Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont été appelés sur les lieux vers 16 h 15.

L’automobiliste est demeuré prisonnier dans le véhicule. Des pinces de désincarcération ont été utilisées pour le sortir de l’habitacle, a précisé la porte-parole de la SQ, Christine Coulombe.

Il a été transporté au centre hospitalier. Les policiers craignent pour sa vie.

Pour l’instant, la cause est inconnue. Un enquêteur en collision a été dépêché sur place pour reconstituer l’accident.