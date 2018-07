Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Premiers ministres

Les premiers ministres des provinces et des territoires se rencontrent à compter de mercredi à Saint-Andrew, au Nouveau-Brunswick. La rencontre se déroulera jusqu’à vendredi.

Immigration

Le comité parlementaire sur la Citoyenneté et Immigration se réunit lundi pour discuter des répercussions de l’augmentation du nombre de demandeurs d’asile. La conservatrice Michelle Rempell compte déposer une motion pour exhorter le comité à évaluer l’intervention du gouvernement libéral.

Salon aéronautique

De nombreux investisseurs auront les yeux tournés vers le Royaume-Uni alors que s’amorce officiellement lundi le Salon aéronautique de Farnborough, le plus important événement de l’industrie cette année. Après avoir rebaptisé la C Series de Bombardier A220, Airbus risque de profiter de l’événement pour dévoiler de nouvelles commandes. Bombardier sera aussi de la partie, mais cette année, l’avionneur québécois mettra l’accent sur ses appareils régionaux comme les CRJ et avions à hélices Q400. La ministre québécoise de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Dominique Anglade, y dirigera une délégation québécoise.

Comparution Michel Venne

Accusé de deux chefs d’accusation d’agression sexuelle et d’exploitation sexuelle, l’ancien journaliste et directeur de l’Institut du Nouveau Monde, Michel Venne, se présente mercredi au Palais de justice de Québec, pour l’étape de sa comparution.

Club Med

Le président du Club Med, Henri Giscard d’Estaing, ainsi que le président et chef de la direction du Club Med Amérique du Nord, Xavier Mufraggi, dévoilent vendredi le nom et les détails du premier Club Med au Canada, au Massif de Charlevoix.

Prix Polaris

Le prix de musique Polaris dévoile mardi les noms de ceux qui figureront sur sa courte liste de candidats de 2018. La longue liste comportait plusieurs artistes québécois comme Philippe Brach (Le Silence des troupeaux), Hubert Lenoir (Darlène) et Pierre Lapointe (La Science du coeur).