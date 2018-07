Loto-Québec est à la recherche de deux millionnaires et de plusieurs gagnants de lots de 100 000$ ou plus qui n’ont pas encore réclamé leur butin.

Les billets gagnants de lots de 1M$ et plus ont été vendus à Montréal, alors que les billets gagnants de 100 000$ ou plus, dont un de 500 000$, ont été achetés en Montérégie, en Mauricie, dans le Bas-Saint-Laurent, dans la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, à Montréal et dans Lanaudière.

Les tirages de ces billets ont été effectués de septembre à juin dernier. Les gagnants ont 12 mois suivant le tirage pour réclamer leur lot.

La politique de Loto-Québec est d’informer les acheteurs de produits de loterie lorsqu’un lot de 100 000$ ou plus n’est pas réclamé quelques semaines après le tirage.

Les lots non réclamés sont redistribués aux joueurs sous forme de lots bonis et de tirages spéciaux.