OTTAWA — Les dirigeants représentant différents secteurs de l’industrie automobile américaine viennent plaider jeudi, au Congrès, que des tarifs punitifs sur les importations de véhicules et de pièces aux États-Unis nuiraient à la compétitivité de l’industrie, feraient grimper les prix à la consommation et entraîneraient des pertes d’emplois importantes.

Ces dirigeants, et des responsables politiques, présenteront leurs arguments au cours d’audiences du département américain du Commerce, à Washington. David MacNaughton, ambassadeur du Canada aux États-Unis, doit aussi témoigner à ces audiences, tout comme Jim Wilson, ministre du Développement économique et du Commerce de l’Ontario, province où sont concentrés les constructeurs automobiles canadiens.

Le président Donald Trump menace d’imposer des droits de douane de 25 pour cent sur les véhicules et pièces entrant aux États-Unis, dans le but de venir en aide aux travailleurs américains. Son administration soutient que pendant des décennies, les importations étrangères ont sapé l’industrie automobile américaine. L’enquête du département du Commerce vise à déterminer si le Congrès doit recommander au président d’imposer des tarifs sur la base d’une menace pour la sécurité nationale.

Les dirigeants canadiens de l’industrie automobile soutiennent que ces tarifs douaniers seraient dévastateurs pour toute l’industrie nord-américaine, hautement intégrée, et ses chaînes d’approvisionnement, et qu’ils entraîneraient des mises à pied massives des deux côtés de la frontière. Certains craignent aussi que ces tarifs américains ne nuisent à l’ensemble des économies canadienne et américaine, car les dommages collatéraux iraient bien au-delà du secteur névralgique de l’automobile, actuellement en plein essor.

Ann Wilson, de l’Association américaine des manufacturiers de moteurs et de pièces automobiles, affirme que les tarifs entraîneraient d’importantes suppressions d’emplois dans les six mois suivant leur application, retarderaient ou élimineraient la recherche et le développement dans ce secteur, et délocaliseraient certaines activités à l’extérieur des États-Unis.

Peter Welch, de l’Association américaine des concessionnaires automobiles, réfute l’argument selon lequel ces importations constitueraient une menace pour la sécurité nationale aux États-Unis. Il prévient les consommateurs américains que ces tarifs feraient gonfler le prix de leurs véhicules.