QUÉBEC — La Maison Simons améliore son offre pour la clientèle masculine. Elle annonce l’acquisition de l’entreprise de Québec «Rituels.ca».

Cette entreprise fondée en 2011 est spécialisée dans la vente de produits et d’accessoires de rasage et de soins personnels pour hommes. Elle a débuté comme boutique en ligne et possède maintenant un pied-à-terre dans le quartier Petit Champlain, à Québec. Son président et fondateur, Michaël Carpentier, continuera d’administrer la marque au sein de l’équipe Simons.

Pour la Maison Simons, il s’agit de la première transaction du genre en 178 ans d’existence. L’arrivée des savons, shampoings, huiles et crèmes à barbe distribués par Rituels se fera de façon graduelle au cours des prochains mois chez Simons, en boutique et en ligne.

Dans un communiqué, le pdg Peter Simons a souligné que Rituels avait le même souci du détail que Simons dans la sélection des produits offerts à ses clients. Selon lui, les deux entreprises s’adressent à des segments de marchés similaires, mais sous deux angles parfaitement complémentaires.

Pour sa part, Michaël Carpentier estime que le partenariat va permettre à la marque Rituels de grandir plus rapidement que jamais en ayant accès à une clientèle nouvelle, auparavant inaccessible.

Fondée en 1840 à Québec, Simons compte 15 magasins. Neuf d’entre eux sont situés au Québec. Il en existe trois en Alberta, un en Colombie-Britannique et deux en Ontario.