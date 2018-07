OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau affirme que le Canada privilégie toujours la conclusion d’un accord tripartite sur le libre-échange nord-américain, malgré les rumeurs d’entente bilatérale entre les États-Unis et le Mexique.

Selon M. Trudeau, l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) reste la meilleure option pour assurer la prospérité des travailleurs dans les trois pays.

Cependant, le président américain, Donald Trump, et son secrétaire à l’Agriculture, Sonny Purdue, ont tous deux affirmé, plus tôt cette semaine, qu’une entente avec le Mexique pourrait survenir en premier et exclure le Canada.

Lors d’un entretien à la radio, le secrétaire à l’Économie du Mexique, Ildefonson Guajardo, a indiqué cette semaine qu’il serait à Washington d’ici jeudi pour reprendre les négociations de l’ALÉNA avec des responsables.

M. Trudeau a indiqué que les discussions entre les États-Unis et le Mexique se poursuivaient, sans donner davantage de détails. Des fonctionnaires ont précisé qu’il n’existait aucun plan immédiat prévoyant que la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, se rende à Washington la semaine prochaine.

Le bureau de Mme Freeland affirme que la ministre et ses homologues aux Finances et au Commerce international, Bill Morneau et Jim Carr, visiteront Mexico mercredi pour rencontre le président élu Andres Manuel Lopez Obrador et son équipe.