MONTRÉAL — Les corps policiers intensifieront leurs interventions pendant les vacances de la construction, autant sur le réseau routier que sur les plans d’eau et les sentiers.

Au cours des deux prochaines semaines, la Sûreté du Québec, notamment, déploiera un maximum de ressources qui auront à l’oeil les conducteurs, les cyclistes, les plaisanciers et les quadistes.

C’est environ le tiers des Québécois qui prennent congé durant cette période, ce qui a pour effet, entre autres, d’augmenter de façon significative les déplacements sur le réseau routier. Les vacances de la construction représentent la période de l’année où le nombre de collisions mortelles et avec blessés est le plus élevé. L’an dernier, 19 personnes avaient perdu la vie sur le territoire desservi par la SQ, soit 5 de plus que la moyenne des 5 années précédentes.

La vitesse, le port de la ceinture de sécurité, l’alcool au volant, et l’utilisation illégale du cellulaire seront dans la mire des patrouilleurs.

Cette surveillance accrue semble plus que jamais nécessaire, puisque selon un récent sondage Léger effectué pour le compte de la compagnie d’assuances Allstate du Canada, 91 % des conducteurs admettent avoir des habitudes dangereuses au volant.

En ce qui concerne les activités récréotouristiques, la SQ rappelle que le port du casque est obligatoire pour les adeptes de véhicule hors route, et qu’il est fortement recommandé de porter la veste de flottaison individuelle en tout temps lors des sorties en bateau.