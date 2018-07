TORONTO — Deux Québécois de renom s’installeront cette année sur l’Allée des célébrités canadiennes.

La pédiatre Joanne Liu, la présidente internationale de Médecins sans frontières depuis 2013, sera ainsi intronisée, tandis que l’auteur-compositeur-interprète montréalais Leonard Cohen aura droit à un hommage posthume.

Les responsables de l’institution torontoise ont également annoncé lundi l’intronisation des médaillés olympiques Tess Virtue et Scott Moir; de l’astronaute à la retraite Chris Hadfield; des comédiens Seth Rogen et Evan Goldberg; de l’actrice et chanteuse Andrea Martin; de l’auteur-compositeur-interprète Andy Kim; et de l’homme d’affaires et philanthrope Jimmy Pattison.

La cérémonie aura lieu en décembre, à l’occasion du 20e anniversaire de l’Allée.

Chaque lauréat recevra une bourse de 10 000 $ à remettre à l’organisation de son choix.