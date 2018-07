FREDERICTON — Le gouvernement du Nouveau-Brunswick songe à intenter une poursuite ou à faire partie d’une poursuite visant à compenser les coûts engendrés par les opioïdes.

Au moins 241 personnes ont perdu la vie en raison d’une surdose accidentelle d’opioïdes au cours des onze dernières années dans la province.

Le ministre provincial de la Santé, Benoît Bourque, a fait valoir qu’en plus de ces décès, le nombre de visites en salle d’urgence reliées aux opioïdes avait décuplé au cours des cinq dernières années.

Il a soutenu que la province avait dû augmenter les dépenses en soins de santé pour faire face à cette crise et fournir des soins essentiels et immédiats à la population.

Selon lui, certaines données semblent indiquer que les sociétés et les distributeurs de produits pharmaceutiques pourraient avoir participé à des activités qui ont mené à la crise des opioïdes, notamment par de la publicité trompeuse et par des fausses déclarations concernant l’efficacité de ces médicaments et la dépendance qu’ils entraînent.

Il juge nécessaire de maintenir les efforts pour empêcher les gens de consommer des opioïdes de manière abusive et réfléchir à la meilleure façon de s’assurer que l’industrie pharmaceutique soit tenue responsable de la santé des gens et du fardeau financier imposé aux contribuables en matière de coûts de soins de santé.