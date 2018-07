FREDERICTON — Les responsables de la santé publique au Nouveau-Brunswick tentent de déterminer la cause de la mort récente de trois chiens qui ont joué dans le fleuve Saint-Jean et qui ont souffert de convulsions et de vomissements.

Le vétérinaire en chef de la province, Jim Goltz, attend les résultats d’analyses menées sur deux de ces chiens pour savoir si une intoxication attribuable aux algues bleues pourrait expliquer leur mort.

Il a révélé que les deux chiens avaient eu des convulsions et présenté d’autres signes de maladie neurologique avant de mourir en l’espace d’une demi-heure, après s’être baignés dans le fleuve où ils auraient pu avaler de l’eau.

Les autorités ont entrepris l’inspection de deux lieux de villégiature situés le long du fleuve à la recherche d’algues bleues.

En attendant les résultats, il est recommandé à la population de ne pas laisser des enfants ou des animaux jouer dans des endroits où l’on peut apercevoir du vert foncé à la surface de l’eau.