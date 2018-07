THETFORD MINES, Qc — La 53e finale des Jeux du Québec s’ouvre vendredi à Thetford Mines.

Jusqu’au 4 août, plus de 3700 athlètes et 1000 accompagnateurs seront présents à Thetford Mines et dans les environs afin de participer au plus grand rassemblement multisports provincial. Au total, 14 sites de compétition accueilleront une centaine de compétitions dans 18 disciplines sportives différentes.

L’athlétisme, le baseball, le basketball, le cyclisme, la natation, le soccer, le tennis et le vélo de montagne figureront à la programmation.

Les Jeux du Québec se dérouleront grâce à près de 3500 bénévoles. Quelque 135 000 spectateurs sont attendus sur les sites de compétition.

La cérémonie d’ouverture de la 53e finale aura lieu vendredi à 20h00 au Centre Mario-Gosselin, sous la direction artistique d’Alain Turcotte qui dirigera aussi la cérémonie de clôture, le 4 août.

Plus de 12 sites de Thetford Mines, des écoles dans presque tous les cas, seront utilisés pour héberger les délégations.

Les organisateurs des jeux profitent de l’appui de plusieurs dizaines de partenaires corporatifs nationaux et régionaux.

Il s’agit d’une troisième expérience du genre pour la région de Thetford Mines qui a reçu les finales des Jeux du Québec en 1980 et en 2003.

La dernière finale estivale des Jeux du Québec a été présentée en 2016 à Montréal, lors du 40e anniversaire de la présentation des Jeux olympiques d’été de 1976.