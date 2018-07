MONTRÉAL — Ceux qui voulaient se procurer les plaques d’immatriculation TONY007, BÉBÉ35 et UNIQUE devront patienter un peu: le site de la SAAQ permettant de se les procurer en ligne a été suspendu vendredi matin, environ une heure après son entrée en fonction.

L’engouement pour les plaques personnalisées est réel, a indiqué le porte-parole de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), Mario Vaillancourt.

Il croit que la surcharge du système, causée par des automobilistes enthousiastes, pourrait bien être liée aux ennuis techniques subis.

Celui-ci reprendra lundi matin à 7h30.

Il sera alors possible pour les Québécois de remplir une demande pour se procurer la plaque de leur choix, en respectant les quelques restrictions imposées par la SAAQ: pas de message obscène, qui encourage la violence ou un crime, et pas de noms de compagnies. Il faut aussi ne pas dépasser un nombre de lettres et de chiffres.

Le coût de la plaque est de 250 $.

M. Vaillancourt n’était pas en mesure de dire combien de personnes avaient réussi à loger leur demande, mais ceux qui se demandent si la transaction a bel et bien été finalisée peuvent communiquer avec la SAAQ.

Celle-ci s’est dite désolée des inconvénients causés.