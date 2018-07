MONTRÉAL — Les Cambodgiens du Canada et de plusieurs autres pays tiennent samedi des rassemblements, à la veille des élections nationales qui doivent avoir lieu dimanche au Cambodge.

Ils appellent au boycott de ce scrutin parce que, selon eux, le premier ministre Hun Sen a interdit au seul parti d’opposition «viable», le CNRP, d’y participer. Ses dirigeants auraient même été emprisonnés.

A Montréal, la manifestation se déroulera à midi, au Square Phillips.

Le porte-parole Sokha Ly qualifie Hun Sen, au pouvoir depuis plus de trois décennies, de dictateur. Il l’accuse d’avoir pris plusieurs mesures pour éroder la démocratie et les droits de l’homme dans le pays. Il aurait notamment fermé le plus grand journal indépendant.

M. Ly presse le Canada et la communauté internationale à rejeter les résultats de cette élection, qu’il qualifie d’illégitime.