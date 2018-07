MONTRÉAL — Les autorités policières font appel au public pour retracer deux personnes portées disparues depuis vendredi.

Une femme de 57 ans de Saint-Hyacinthe, Sylvie Haché, a été vue pour la dernière fois au terminus d’autobus de cette ville. Elle aurait mentionné à ses proches qu’elle se dirigeait vers Rouyn-Noranda, en Abitibi. Ceux-ci craignent pour sa santé et sa sécurité.

Mme Haché mesure 1,60 mètre et pèse 110 kilos. Elle a les cheveux noirs et les yeux bruns. Elle a un handicap visuel.

Elle portait un T-shirt bleu royal avec un logo dans le dos et des pantalons de style leggings noirs.

A Montréal, c’est un homme de 54 ans qui est porté disparu. Sylvain Degarie souffre de la maladie d’Alzheimer.

Il mesure 1,85 mètre et pèse 90 kilos. Il a les cheveux gris et les yeux bleus. Il a une cicatrice à la main droite et une brulure à l’avant-bras droit.

Il portait un t-shirt bourgogne et un short bleu foncé.

M. Degarie a été vu pour la dernière fois vendredi vers 17h30 sur la rue Bercy, dans l’arrondissement Ville-Marie.