OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau assistera lundi matin aux funérailles de la jeune femme de 18 ans Reese Fallon, une des deux victimes de la fusillade survenue la semaine dernière à Toronto.

Le cabinet de M. Trudeau a aussi annoncé que le premier ministre se rendra à la fontaine du mini-parc Alexandre-le-Grand, à l’intersection des avenues Danforth et Logan pour y déposer des fleurs, là où les gens ont laissé des fleurs, des cartes et des ours en peluche depuis la fusillade du 22 juillet.

Selon l’itinéraire annoncé, M. Trudeau se rendra au mini-parc après avoir assister à «un événement privé». Un porte-parole du cabinet a confirmé qu’il s’agissait bien des funérailles.

Une foule en pleurs s’est rassemblée, dimanche après-midi, pour rendre hommage à Reese Fallon, une semaine après sa mort dans une fusillade survenue dans un secteur achalandé du quartier grec de Toronto.

Une fillette de 10 ans, Julianna Kozis, a aussi été tuée, alors que 13 personnes ont été blessées, certaines grièvement.

Le tireur a été retrouvé mort près des lieux après avoir échangé des coups de feu avec la police.