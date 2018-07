Les deux «quintuplées Dionne» qui sont encore vivantes reviendront cette semaine dans la maison en bois qui les a vues naître il y a 84 ans, pour une cérémonie qui fera de leur naissance un événement d’importance historique nationale.

Un porte-parole de Cécile et Annette Dionne a confirmé que les deux soeurs se rendront à North Bay, en Ontario, dimanche, pour assister au dévoilement d’une plaque commémorative dans cette maison transformée aujourd’hui en musée. Carlo Tarini a indiqué que les deux sœurs visiteront cette maison pour la première fois depuis 20 ans. Cécile et Annette ont demandé à prendre une photo avec des enfants de la région.

«C’est un événement très touchant pour les soeurs, elles sont très heureuses, ravies de pouvoir revenir à cette occasion», a déclaré l’avocat, qui a représenté par le passé les «orphelins de Duplessis» et des victimes de prêtres catholiques pédophiles.

Les cinq sœurs Dionne sont devenues des phénomènes à l’échelle planétaire dès leur naissance, le 28 mai 1934, car elles étaient les seules quintuplées connues à voir survécu plus de quelques jours. «Elles étaient en fait, à l’époque, un peu comme les enfants Kardashian, bénéficiant d’une énorme couverture médiatique», a estimé M. Tarini.

Le gouvernement de l’Ontario a rapidement retiré les quintuplées de la garde de leurs parents et les a transformées en attraction touristique pendant les neuf premières années de leur vie, ce qui a rapporté environ 500 millions $ dans les coffres de la province. Dans les années 1990, les trois survivantes à l’époque ont conclu une entente de 4 millions $ avec le gouvernement de l’Ontario, après avoir contesté la saine gestion d’un fonds en fiducie qui avait été créé pour assurer leurs vieux jours.

«Elles ont beaucoup souffert pendant leur enfance», a expliqué Me Tarini. «Dimanche, nous voulons donc parler du bien qui peut naître de leur existence, et de leur survivance. C’est vraiment une histoire de résilience, et de l’importance de donner aux enfants une bonne éducation.»

Cinq poupées

Les quintuplées Dionne sont nées sur une terre près du village de Corbeil, en Ontario, juste au sud de North Bay. La maison où elles sont nées a été achetée ensuite par la Ville de North Bay puis déménagée dans cette municipalité en 1985, pour être transformée en musée consacré à l’histoire de la célèbre famille.

Ed Valenti, président du Conseil du patrimoine des quintuplées Dionne, a indiqué qu’Annette fera don au musée de cinq poupées avec lesquelles ses sœurs et elle ont joué quand elles étaient petites.

Le musée a été fermé au public en 2015 lorsque la Chambre de commerce de North Bay a cessé de l’administrer. Les difficultés pour trouver un autre administrateur ont incité les autorités à suggérer de déménager le musée à Strong, un peu plus au sud. Mais des pressions citoyennes à North Bay ont finalement eu raison du projet, et le conseil municipal a décidé plutôt de déménager la maison ailleurs dans cette ville.

Miles Peters, directeur du Conseil du patrimoine des quintuplées Dionne, a déclaré que Cécile et Annette veulent prendre des photos avec les enfants de North Bay devant le musée, dimanche, pour «mettre l’accent sur l’amour et le soin à donner aux enfants».

«Elles souhaitent surtout que l’histoire ne se répète pas», a déclaré M. Peters. «J’espère que nous entrons dans une nouvelle ère sans exploitation.»