STOWE, Vt. — La Conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada aura lieu le mois prochain au Vermont.

Le gouverneur du Vermont, Phil Scott, sera l’hôte de l’événement qui est prévu du 12 au 14 août à Stowe, ville située à une trentaine de kilomètres de Montpelier.

Le commerce régional et les enjeux énergétiques devraient être à l’ordre du jour.

L’événement prendra place alors que les gouvernements du Canada, des États-Unis et du Mexique négocient toujours une nouvelle mouture de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

Au Canada, les premiers ministres du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador participeront à la rencontre. Aux États-Unis, des représentants du Connecticut, du Maine, du Massachusetts, du New Hampshire, du Rhode Island et du Vermont seront présents.

Depuis 1973, les dirigeants de l’Est ont l’habitude de se réunir régulièrement pour discuter de leurs intérêts communs.