DRUMMONDVILLE, Qc — Un isolement cellulaire est en cours mercredi matin à l’Établissement Drummond afin de permettre au personnel carcéral de procéder à une fouille exceptionnelle en toute sécurité après la mort d’un détenu, dimanche dernier.

Le Service correctionnel du Canada précise que les opérations normales reprendront lorsqu’il sera jugé sécuritaire de le faire à ce pénitencier à sécurité moyenne situé à Drummondville.

Jonathan Payeur, âgé de 32 ans, est mort dans des circonstances qui n’ont pas encore été précisées.

M. Payeur purgeait depuis le 11 août 2017 une peine de trois ans et un mois pour harcèlement criminel, vol, défaut de se conformer à une ordonnance de probation, possession de substances à des fins de trafic, possession d’armes contraire à une ordonnance d’interdiction et possession non autorisée d’une arme à feu et vol.

Ses proches ont été informés de son décès.

Le Service correctionnel du Canada examine les circonstances de l’incident et avise la police et le coroner s’il y a lieu.