WASHINGTON — Le gouvernement des États-Unis a accordé un sursis à la plupart des producteurs canadiens de papier journal en abaissant les droits compensatoires et antidumping définitifs dans sa décision publiée jeudi.

Cette décision intervient après que plusieurs entreprises américaines se sont plaintes que la taxe sur le papier journal canadien menacerait l’industrie de la presse américaine, déjà en difficulté.

Le tarif total de Catalyst Paper passe à 20,26 pour cent, par rapport au niveau de 28,25 pour cent décrété au début de l’année durant la phase préliminaire.

Le taux antidumping de la société établie en Colombie-Britannique a été ramené de 22,16 pour cent à 16,88 pour cent et son taux de droits compensatoires a été ramené de 6,09 pour cent à 3,38 pour cent.

Le secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, affirme qu’aucun autre producteur canadien de pâte mécanique non couché, qui comprend du papier journal et du papier de qualité, ne devra payer des droits antidumping en raison des faits uniques de l’enquête du ministère et des arguments des parties intéressées.

Le taux de droits compensateurs de Kruger, établi à Montréal, a été légèrement abaissé à 9,53 pour cent, mais les taux définitifs pour Résolu, Papiers White Birch et d’autres producteurs canadiens ont augmenté.

Le tarif compensateur de Résolu est passé de 4,42 pour cent à 9,81 pour cent, celui de White Birch à 0,82 pour cent par rapport à 0,65 pour cent et celui de tous les autres à 8,54 pour cent, comparativement à 6,53 pour cent au début de l’année durant la phase préliminaire.

Les États-Unis déclarent que 1,21 milliard $US de papier de pâte mécanique non couché a été importé du Canada l’an dernier.

L’administration Trump a commencé à enquêter sur l’industrie canadienne du papier journal après que North Pacific Paper Co., établie à Washington, se soit plaint que le Canada déversait du papier journal sur le marché américain et subventionnait injustement son industrie au pays.

C’est le même argument concernant l’industrie canadienne du bois d’oeuvre, qui a mené à l’imposition de droits compensateurs et antidumping sur la plupart des exportations canadiennes de bois d’oeuvre vers les États-Unis.

La Commission du commerce international des États-Unis devrait décider à la mi-septembre si le plaignant américain a subi un préjudice.