MONTRÉAL — Le mannequin Rick Genest, mieux connu sous le nom de Zombie Boy, est mort à l’âge de 32 ans, rapporte son agence Dulcedo Management sur sa page Facebook.

Dans un court message publié sur Facebook, l’agence se dit «sous le choc et peinée par cette tragédie». Elle lui a rendu hommage en écrivant: «Icône de la scène artistique et du monde de la mode, cet innovateur, à contre courant de la culture populaire, a su charmer tous les cœurs».

Dulcedo soutient avoir appris la nouvelle jeudi après-midi et avoir dépêché des membres de son équipe pour soutenir la famille et les proches de Rick Genest.

Le mannequin s’est fait connaître grâce à ses nombreux tatouages qui couvrent son corps des pieds à la tête.

Son apparence singulière lui avait notamment valu une apparition dans un vidéoclip de la vedette de la chanson pop Lady Gaga.

La chanteuse a exprimé sa peine sur sa page Twitter.

«Le suicide de mon ami Rick Genest, Zombie Boy, est plus que bouleversant. Nous devons travailler plus fort pour changer la culture, apporter la santé mentale sur le devant de la scène et effacer les stigmates qui nous empêchent d’en parler. Si vous souffrez, appelez un ami ou un proche dès aujourd’hui. On doit s’entraider pour se sauver», a-t-elle écrit.

La visibilité aurait ensuite valu au mannequin montréalais plusieurs invitations de grands designers de la mode.

Radio-Canada a rapporté la nouvelle en fin de journée, jeudi en citant une source policière, mais le Service de police de la Ville de Montréal avait refusé de confirmer l’information.