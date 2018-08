MONTRÉAL — Des travaux importants forceront la fermeture complète de l’autoroute 15 à la circulation dans le secteur de l’échangeur Turcot ce week-end, et ce, dans les deux directions.

Selon un communiqué du ministère des Transports, la fermeture s’amorcera vendredi soir à 22 h et se terminera lundi matin à 5 h.

Toujours d’après le communiqué, les entrées de l’autoroute 15 en direction sud, soit celles de l’avenue Royalmount, de la rue Jean-Talon, du chemin de la Côte-Saint-Luc et de l’avenue Girouard, fermeront vendredi à 20 h 30 et rouvriront lundi à 5 h.

La sortie numéro 66 de l’autoroute 40 en direction ouest sera également fermée à compter de 21 h vendredi, et ce, jusqu’à lundi 5 h.

En direction nord, les accès et sorties de l’autoroute 15 seront fermés entre la sortie numéro 63 et l’entrée du boulevard Édouard-Montpetit, tout comme l’accès à l’autoroute 15 depuis le boulevard De La Vérendrye, à partir de 22 h vendredi soir et jusqu’à 5 h lundi matin.

Le communiqué précise que les automobilistes en provenance des autoroutes 20 et 40 seront redirigés vers les autoroutes 13 et 520.

D’après le ministère, cette fermeture est nécessaire pour permettre la seconde opération de poussage du tablier du pont Saint-Jacques.

La première avait eu lieu le 18 mai, a indiqué Benoit Lachance, porte-parole du ministère des Transports.

M. Lachance a reconnu que la fermeture de ce week-end aurait un impact majeur sur la circulation.

«C’est un secteur qui est complètement à éviter dans la mesure du possible, a affirmé le porte-parole. On invite les usagers à consulter le Québec 511 avant de prendre la route pour mieux planifier leurs déplacements et, si possible, d’utiliser les transports collectifs.»