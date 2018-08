Au moins 13 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route sur le territoire de la Sûreté du Québec (SQ) lors des deux semaines de vacances de la construction. L’an dernier 19 automobilistes avaient péri durant la même période.

D’après le bilan préliminaire de la SQ, au moins cinq des 13 morts auraient été causées par une distraction au volant et deux autres par l’abus d’alcool.

La Sûreté du Québec affirme avoir effectué plus de 15 000 opérations policières au cours des deux dernières semaines et émis 17 000 constats d’infraction au Code de la sécurité routière, dont plus de 10 000 pour vitesse excessive.

Cela fait dire au responsable de la sécurité routière à la SQ, Paul Leduc, que de nombreux automobilistes n’ont pas encore compris le message.

Le capitaine Leduc rappelle que la vitesse demeure la première cause de mortalité sur les routes du Québec.

L’alcool au volant, qui a longtemps suivi au deuxième rang, est devancé par les distractions depuis quelques mois, précise-t-il.

Paul Leduc souligne qu’une amende de 300$, plus les frais et cinq points d’inaptitude, est imposée aux conducteurs qui sont vus avec leur appareil mobile en mains.

Le haut gradé de la police dit ne jamais avoir un reçu un courriel ou un texto qui valait de mettre sa vie en danger.