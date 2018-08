Le chef des communications du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Ian Lafrenière, se présentera pour la Coalition avenir Québec (CAQ) aux élections provinciales du 1er octobre, a rapporté le quotidien La Presse. Il serait candidat dans la circonscription de Vachon, en Montérégie.

Des rumeurs circulaient depuis le mois de juillet sur un possible saut en politique avec la CAQ pour le policier Lafrenière. Celui-ci avait indiqué qu’il «avait un mandat à livrer» sans toutefois démentir la nouvelle. Le chef caquiste François Legault n’avait pas commenté, mais n’avait pas nié non plus.

Ian Lafrenière aurait quitté son poste vendredi dernier, selon La Presse.

M. Lafrenière est le «visage» du SPVM auprès des médias depuis une vingtaine d’années. En 2016, il avait été brièvement éclipsé par l’ancien chef de police Philippe Pichet, qui a été destitué depuis. C’est l’actuel chef par intérim du service de police, Martin Prud’homme, qui a remis Lafrenière en selle.

La circonscription de Vachon, située en Montérégie, comprend une partie de la ville de Longueuil et est présentement représentée par Martine Ouellet. Cette dernière siégeait à Québec, en plus de diriger le Bloc québécois à Ottawa, jusqu’à sa démission au mois de juin dernier.