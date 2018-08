OTTAWA — L’expansion de l’oléoduc Trans Mountain coûterait au gouvernement fédéral 1,9 milliard $ de plus que ne le prévoyaient les estimations originales de Kinder Morgan et sa construction se terminerait un an plus tard que prévu, révèlent des documents de Kinder Morgan Canada.

Ces informations se trouvaient dans les documents présentés mardi par l’entreprise au gendarme américain des marchés financiers, la Security and Exchange Commission, en lien avec le plan visant à vendre le pipeline au gouvernement canadien pour 4,5 milliards $.

Kinder Morgan a longtemps affirmé qu’il en coûterait 7,4 milliards $ pour construire un deuxième oléoduc, parallèle au premier, afin de tripler sa capacité, mais les documents financiers affirment maintenant que la société s’attend à ce que cette opération coûte 9,3 milliards $.

Les documents suggèrent en outre que la construction de cette expansion ne serait pas complétée avant décembre 2021, alors que la dernière projection à ce sujet visait plutôt décembre 2020.

Le ministre des Finances, Bill Morneau, s’est montré hésitant à discuter du montant qu’il en coûterait pour construire le pipeline pendant que l’entente était finalisée, et la date de clôture a maintenant été repoussée à l’automne.

Selon les documents, les actionnaires de Kinder Morgan Canada participeront à une assemblée le 30 août, à Calgary, pour voter sur la proposition de vente.