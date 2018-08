QUÉBEC — Dans la controverse récente entourant l’annulation des spectacles SLAV et Kanata, les jeunes libéraux penchent résolument du côté des manifestants.

L’aile jeunesse du Parti libéral du Québec (PLQ) réclame du gouvernement toute une série de mesures destinées à faire une plus grande place à l’avenir aux autochtones et aux minorités ethniques dans les productions culturelles subventionnées par l’État.

Les organismes de soutien financier des productions artistiques, comme la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et le Conseil des arts et lettres du Québec (CALQ), seraient donc incités à inclure des membres des minorités ethniques et des autochtones «dans le processus créatif des productions artistiques qui concernent leurs traditions culturelles et historiques».

Cette question fera partie des enjeux débattus par quelques centaines de jeunes libéraux réunis ce week-end en congrès annuel à Montréal, en présence du premier ministre Philippe Couillard et de la députation libérale.

En conférence de presse mercredi, le président de l’aile jeunesse du PLQ, Stéphane Stril, a soutenu qu’il ne voyait aucunement dans les revendications des jeunes libéraux une atteinte à la liberté d’expression des créateurs et des artistes.

En juillet, deux spectacles reliés au metteur en scène Robert Lepage, SLAV et Kanata, ont été annulés à la suite de protestations de certains membres de la communauté noire, dans le premier cas, et d’autochtones, dans le second.