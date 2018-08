OTTAWA — Des groupes de défense des réfugiés dénoncent l’amalgame qu’inspire le nom donné par le gouvernement Trudeau à un nouveau ministère.

Au remaniement du mois dernier, Bill Blair est devenu ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé.

Amnistie internationale est parmi les signataires d’une lettre ouverte qui s’inquiètent de cette appellation.

L’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration (AQAAD), la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles, le Conseil ontarien des organismes de services aux immigrants (OCASI) et la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCR) sont les autres auteurs de la lettre envoyée à Justin Trudeau, mercredi.

Les groupes demandent de rencontrer M. Trudeau ainsi que le ministre Blair afin de clarifier le rôle de ce nouveau ministère.

Ils réclament que le gouvernement dise clairement qu’il ne considère pas les migrations irrégulières comme une affaire criminelle ou une menace à la sécurité.

Depuis l’été dernier, les entrées irrégulières, surtout par le chemin Roxham, de personnes réclamant le statut de réfugiés ont été qualifiées de crise par l’opposition conservatrice. Le gouvernement, lui, maintient qu’il n’y a pas de crise. La création de ce ministère, selon les auteurs de la lettre, contredit le discours officiel du gouvernement.