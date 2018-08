MONTRÉAL — Environ 700 membres en règle et «associés» des Hells Angels sont attendus en fin de semaine à Saint-Charles-sur-Richelieu, en Montérégie, pour le grand rassemblement national annuel du club de motards.

La Sûreté du Québec (SQ) promet de surveiller de très près ce rassemblement, qui change de province chaque année et qui est un passage obligé pour les quelque 500 membres à part entière au pays. L’année dernière, ce «Canada Run» avait eu lieu à Calgary, en Alberta, et la version 2016 s’était tenue à Carlsbad Springs, près d’Ottawa.

Guy Lapointe, porte-parole de la SQ, explique que cet événement se veut une démonstration de force face aux autorités et aux groupes criminels rivaux. Pour les policiers, par contre, il s’agit d’une occasion unique de mettre à jour leurs «albums photo» et leurs renseignements sur les membres actuels des Hells et leurs «associés».

M. Lapointe précise qu’il y aura à Saint-Charles-sur-Richelieu une forte présence policière. Les autorités veulent s’assurer que les lois seront respectées et que la population de cette petite municipalité de 1700 habitants ne sera pas incommodée.

C’est la première fois en 10 ans que le «congrès annuel» des Hells revient au Québec: en 2008, il avait eu lieu à Saint-Pie, près de Saint-Hyacinthe, toujours en Montérégie.

De nombreux membres des Hells séjournent d’ailleurs dans des hôtels situés à proximité de Saint-Hyacinthe cette année.