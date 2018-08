MONTRÉAL — La nouvelle convention collective des ambulanciers de Dessercom, signée et annoncée jeudi par les deux parties, est contestée devant le tribunal. Et c’est une tierce partie, une association patronale, qui conteste le droit d’avoir signé ce contrat de travail et demande de déclarer le tout illégal.

La convention collective a été signée entre la Fraternité des employés du préhospitalier, un regroupement indépendant de syndicats, qui représente 230 ambulanciers paramédicaux dans plusieurs villes du Québec, et Dessercom.

Or, la Corporation des services d’ambulance du Québec, qui compte une quarantaine de membres, affirme que c’est elle qui est l’agent négociateur pour les conventions collectives et que son membre, Dessercom, n’avait pas le droit de conclure un nouveau contrat de travail avec la Fraternité.

La Corporation a donc déposé devant le Tribunal administratif du travail une requête pour entrave contre le syndicat, lui reproche de s’être ingéré dans les affaires patronales et d’avoir négocié de mauvaise foi.

La cause a été entendue lundi et la juge a pris l’affaire en délibéré. Sauf que Dessercom et la Fraternité ont confirmé leur entente jeudi, avant que la décision de la juge ne soit connue.

La Corporation entend régler «à l’interne» son désaccord avec son membre Dessercom, a fait savoir Jocelyn Beaulieu, conseiller en relations de travail.