SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU, Qc — Des membres du gang de motards criminels des Hells Angels et leurs sympathisants ont commencé à arriver au Québec en vue d’un grand rassemblement prévu ce week-end.

Les autorités ont multiplié vendredi les points de contrôle et leur présence sur le terrain dans le sud-ouest du Québec où les membres du gang vont séjourner.

La «Canada Run» — le nom donné au rassemblement annuel des Hells Angels — aura lieu cette année à St-Charles-sur-Richelieu, en Montérégie.

Selon les autorités, quelque 500 membres du groupe criminalisé et 200 sympathisants sont attendus sur place.

Vendredi, les policiers vérifiaient l’identité des personnes qui s’approchaient des lieux de la rencontre avant de les autoriser à poursuivre.

Il s’agit d’un premier grand rassemblement du genre au Québec depuis 2008.

La réunion serait obligatoire pour les membres à part entière («full patch») et elle est décrite par les forces de l’ordre comme une démonstration de force à l’attention des gangs rivaux et de la police.

La police soutient que parmi les quelque 500 membres en règle du pays, on en compte environ 80 au Québec, où le gang est plus fort que jamais et contrôle entre 95 et 98 pour cent du trafic de la drogue.