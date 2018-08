SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU, Qc — La Sûreté du Québec tente de rassurer la population de Saint-Charles-sur Richelieu, en Montérégie, alors que plus de 700 motards criminels des Hells Angels sont rassemblés ce week-end dans cette municipalité.

Le capitaine Guy Lapojnte, de la SQ, dit aux citoyens de ne pas s’inquiéter et de vaquer à leurs occupations normales. M. Lapointe souligne que les motards sont réunis pour fraterniser entre eux et non pour «interagir» avec la population locale. Il déconseille toutefois de se rendre près du lieu de rassemblement.

Les Hells tiennent le «Canada Run», leur rendez-vous annuel obligatoire pour les membres «à part entière». Selon les autorités, il s’agit d’une démonstration de force à l’intention des gangs rivaux mais aussi des forces policières. L’an dernier, le «Canada Run» s’était déroulé à Calgary, en Alberta.

De nombreux policiers ont été mobilisés pour surveiller le rassemblement, en périphérie. Ils vérifient notamment l’identité des personnes qui s’approchent des lieux, prennent des photographies, avant de les autoriser à poursuivre. Ils mettent ainsi à jour leur banque de renseignements.