MONTRÉAL — Des centaines de membres du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) doivent manifester cet après-midi à Montréal, en marge du 36e congrès de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec.

Le premier ministre Philippe Couillard et plusieurs ministres assistent à ce congrès, qui se tient à moins de 2 semaines du déclenchement des élections générales.

Les membres du SPGQ veulent dénoncer les offres contractuelles du gouvernement, qualifiées de «ridicules», à l’endroit des quelque 6000 professionnels de Revenu Québec, de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et de Loto-Québec, actuellement en négociations.

Les augmentations salariales, la conciliation travail-famille, les avantages sociaux et la sécurité d’emploi figurent parmi les points litigieux, selon le SPGQ.

Le personnel professionnel de ces trois unités parapubliques amorce d’ailleurs samedi une semaine de grèves rotatives. Les syndiqués de Revenu Québec seront en grève samedi et dimanche. Ceux de Bibliothèque et Archives nationales du Québec seront en débrayage mardi, et ceux de Loto-Québec vendredi, samedi et dimanche prochains.

Ces arrêts de travail seront annulés si les négociations débloquent, ajoute le SPGQ.