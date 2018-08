TORONTO — Un concert-bénéfice aura lieu samedi soir dans le quartier grec de Toronto pour venir en aide aux victimes de la fusillade qui a fait 2 morts et 13 blessés le 22 juillet dernier.

Plusieurs artistes, dont le groupe canadien Billy Talent, participeront à l’événement qui se tiendra au Danforth Music Hall, à proximité du lieu de la fusillade.

Les 1500 billets ont été vendus rapidement, et les revenus seront versés au fonds «TorontoStrong».

Reese Fallon, 18 ans, et Julianna Kozis, 10 ans, ont été tuées dans cette tragédie. Six autres femmes et 7 hommes ont été blessés.

Le tireur, Faisal Hussain, a ouvert le feu dans un restaurant et sur des passants. Il a par la suite été trouvé sans vie.