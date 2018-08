MONTRÉAL — Le chef du Nouveau Parti démocratique Jagmeet Singh entame dimanche une tournée d’une semaine au Québec.

M. Singh entend discuter des enjeux reliés à la protection des cours d’eau et à la création d’emplois dans le secteur des énergies renouvelables.

Selon le chef néo-démocrate, le Québec est un leader en matière de protection de l’environnement et le prouve en développant de plus en plus le secteur des énergies renouvelables.

Jagmeet Singh estime que le Canada devrait investir dans une transition énergétique «juste», ajoutant que «chaque dollar investi dans les énergies renouvelables crée de six à huit fois plus d’emplois que dans les énergies fossiles».

Le chef du NPD dénonce du même coup l’achat par le gouvernement Trudeau du pipeline Kinder Morgan avec 4,5 milliards $ d’argent public.

M. Singh visitera tour à tour les circonscriptions des députés Ruth Ellen Brosseau, Brigitte Sansoucy, François Choquette, Matthew Dubé et Anne Minh-Thu Quach. Il terminera la semaine à Montréal. Dans chacune des circonscriptions, il se rendra dans une entreprise phare dans le domaine des énergies propres.