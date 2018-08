OTTAWA — Le gouvernement Trudeau doit enchâsser le droit au logement dans un projet de loi qu’il compte déposer cet automne, ont exigé mardi plus de 170 organismes et personnalités dans une lettre ouverte publiée en ligne.

La lettre rédigée entre autres par Amnistie internationale demande à Ottawa de joindre le geste à la parole et de reconnaître le droit au logement comme «un droit fondamental de la personne» et d’inclure des mécanismes pour garantir son application.

Le premier ministre Justin Trudeau avait présenté en novembre la Stratégie nationale sur le logement et promis de déposer un projet de loi axé sur les droits de la personne pour la mettre en oeuvre.

Cette stratégie prévoit des investissements de 40G$ en 10 ans, un montant qui comprend — outre les sommes du gouvernement fédéral — le financement anticipé que les provinces et les territoires pourraient y accorder.

Le gouvernement du Québec avait déjà indiqué qu’il ne souscrirait pas à cette stratégie et qu’il préférait la négociation d’une entente bilatérale qui lui permettrait d’utiliser le financement fédéral pour la rénovation de ses habitations communautaires.

Plus de 235 000 personnes se retrouvent sans-abris chaque année à la grandeur du pays, selon l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance. Il y aurait également plus de 1,7 millions de ménages vivant dans des logements inadéquats, non sécuritaires ou carrément inabordables au pays.