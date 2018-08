QUÉBEC — La toute dernière proposition de la Coalition avenir Québec (CAQ) fait réagir: s’il forme le prochain gouvernement, le parti de François Legault s’engage à revenir au tarif unique quotidien de 8,05 $ par enfant pour les garderies subventionnées, une position que le Parti québécois (PQ) prône depuis janvier dernier.

La CAQ veut ainsi mettre fin à la «taxe famille» du gouvernement Couillard, soit le tarif modulé, mais son chef avait pourtant dénoncé l’engagement péquiste à l’époque pour son coût.

Actuellement, en vertu de la modulation des tarifs en fonction des revenus instaurée par les libéraux, les parents paient de 8,05 $ à 19,35 $ par enfant par jour, puis réclament un crédit d’impôt. Les partis d’opposition avaient dénoncé unanimement cette «taxe famille», car le PLQ s’était engagé en 2014 à ne pas augmenter les tarifs.

La Coalition a proposé mardi un retour au tarif fixe de 8,05 $ dans les Centres de la petite enfance (CPE), les garderies privées subventionnées et les garderies en milieu familial subventionnées. Le parti veut aussi maintenir la bonification du crédit d’impôt pour service de garde annoncée dans le dernier budget Leitao.

Ces mesures coûteraient 160 millions $ par an au Trésor public.

Selon la porte-parole caquiste en matière de famille, Geneviève Guilbeault, la CAQ a toujours dénoncé la taxe famille, il est donc tout à fait logique, cohérent et responsable de l’abolir, comme elle l’a fait valoir dans un entretien téléphonique avec La Presse canadienne.

Quant à savoir si un éventuel gouvernement caquiste allait augmenter le nombre de places disponibles en CPE, ce qui est un des problèmes les plus criants du réseau, Mme Guilbeault a dit que son parti s’engageait à maintenir ce qui avait déjà été annoncé, soit 5000 nouvelles places en CPE, mais le parti veut d’abord voir l’état des besoins avant d’en faire plus.

Pour sa part, le Parti québécois accuse la CAQ de se rallier tardivement à la solution péquiste, qu’elle a «partiellement copiée».

En entrevue avec La Presse canadienne, le porte-parole péquiste en matière de famille, Jean-Martin Aussant, a rappelé que son parti s’est engagé dès janvier à revenir au tarif universel à 8,05 $ pour le premier enfant, en allant plus loin même, en proposant 4 $ pour le deuxième et la gratuité pour le troisième, en plus d’une modulation à la baisse pour les ménages aux revenus de 60 000 $ et moins.

Il a aussi fait valoir que le PQ est le seul à s’engager à hausser le nombre de places en CPE, alors qu’actuellement 40 000 enfants attendent une place.