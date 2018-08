VAUGHAN, Ont. — Le parc d’attractions Canada’s Wonderland annonce l’arrivée d’un nouveau manège pour la saison 2019. Le «Yukon Striker» détiendrait les records des montagnes russes les plus longues, les plus hautes et les plus rapides du monde.

Grâce à l’ajout de ce nouveau divertissement, le parc d’attraction de Vaughan, en Ontario, va entrer dans le top 3 des lieux du genre dans le monde avec 17 montagnes russes.

Le «Yukon Striker» va propulser ses passagers sur un parcours de 1,1 kilomètre, incluant une chute de 75 mètres de haut, à un angle de 90 degrés, qui se termine dans un tunnel sous l’eau.

Selon le communiqué de Canada’s Wonderland, le manège va détenir les records du monde de la montagne russe la plus longue, la plus haute et la plus rapide en atteignant un vitesse de 130 kilomètres/heure.

Cette nouvelle attraction sera installée dans la section «Frontier Canada», qui s’inspire des territoires reculés du Yukon à l’époque de la ruée vers l’or du Klondike, à la fin des années 1890.