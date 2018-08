MONTRÉAL — Un leader du groupe de droite identitaire Atalante, Raphaël Lévesque, arrêté pour avoir fait irruption avec d’autres dans les bureaux du média VICE en mai, devait se présenter au palais de justice de Montréal jeudi matin, mais son dossier a été reporté au 28 septembre.

Il avait été arrêté à son domicile de Québec en juin, en lien avec cette intrusion survenue le 23 mai dans les bureaux montréalais de VICE. La plupart de ceux qui ont fait irruption chez Vice portaient des masques, sauf Raphaël Lévesque, qui ne portait que des lunettes fumées.

Jeudi, il devait être formellement accusé d’entrée par effraction, de méfait, d’intimidation et de menaces.

L’homme de 35 ans n’était pas présent au palais de justice jeudi matin.

Devant l’édifice se trouvaient plusieurs policiers et une vingtaine de personnes venues protester contre les néofascistes, et plus spécifiquement contre Atalante. Ils distribuaient paisiblement des feuillets d’information intitulés «Les fascistes d’Atalante ne sont pas les bienvenus à Montréal (ni nulle part ailleurs)».

Ils avaient prévu la venue au palais de justice de membres d’Atalante, mais ceux-ci ne semblent pas s’être déplacés.