OTTAWA — Désavoué par son chef mercredi soir, Maxime Bernier s’en remettait à Twitter jeudi matin pour se défendre.

Dans une série de trois gazouillis dans les deux langues officielles, le député conservateur assure qu’il ne fait pas de la «politique identitaire», qu’il a, bien au contraire, toujours dénoncé cette pratique. Et il s’engage à continuer à dire ce qu’il dit.

La controverse a commencé en début de semaine à cause d’une autre série de messages sur Twitter. Le député de Beauce s’en prenait à ceux qui veulent que la société canadienne affiche de plus en plus de diversité. Puis, mardi, il critiquait la décision de baptiser un parc à Winnipeg du nom d’un fondateur du Pakistan, alors que la Ville de Victoria a enlevé une statue de John A. Macdonald.

Les libéraux se sont empressés de réclamer qu’Andrew Scheer expulse le député de son caucus.

Le chef conservateur a plutôt choisi de publier un communiqué en soirée mercredi pour rappeler que M. Bernier n’a aucun rôle officiel et ne parle pas au nom du parti. M. Scheer a également déclaré qu’il n’est pas d’accord avec les politiciens, de quelque couleur qu’ils soient, qui cherchent à diviser les Canadiens.

M. Bernier a raté de peu la chefferie du Parti conservateur en mai 2017, cédant la victoire à M. Scheer qui, au 13ième tour, a obtenu moins d’un pour cent d’avance. Au printemps, le chef a retiré au député son rôle dans son cabinet fantôme parce qu’il s’entêtait à critiquer publiquement la gestion de l’offre.