QUÉBEC — La Financière agricole versera 27,2 millions $ en avances de paiement aux producteurs de foin et pâturage durement frappés par la sécheresse.

La Financière, qui est en quelque sorte l’assureur collectif des agriculteurs, souligne que «le manque généralisé de précipitations affecte les cultures dans la majorité des régions du Québec».

Dans un communiqué diffusé jeudi, la Financière a donc fait savoir qu’elle versera une avance dans le cadre de son programme d’assurance récolte à 3838 producteurs de foin et de pâturage.

L’indemnisation tiendra compte notamment des pertes lors de la première et deuxième périodes de croissance pour les pâturages, les pertes en quantité et en qualité pour la première fauche, mais aussi dans certaines conditions pour la deuxième fauche, et d’une indemnité pour la valeur de remplacement de foin pour les régions qui ont accumulé des pertes régionales supérieures à 15 pour cent.

La Financière fait remarquer que plus de 2000 avis de dommages ont été enregistrés depuis le début de l’année, comparativement à 376 en moyenne au cours des cinq dernières années pour la même cause à pareille date.