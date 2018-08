MOSCOU — David Saint-Jacques était heureux d’être revenu sur Terre, vendredi. Avec ses deux compagnons d’équipage, en sortant de la capsule Soyouz, il a retiré son casque, puis son masque à gaz, et s’est épongé le visage.

La capsule n’a évidemment pas bougé du centre de formation des cosmonautes Youri-Gagarine, en banlieue de Moscou — c’est le propre d’un simulateur. Le trio d’astronautes a cependant effectué les manœuvres nécessaires pour se tirer d’une (fictive) situation périlleuse.

C’est le commandant de la mission, le Russe Oleg Kononenko, qui est sorti en premier du simulateur après avoir passé plus d’une heure dans cet endroit fort exigu. Ont suivi l’Américaine Anne McClain, puis le Canadien David Saint-Jacques.

«On a réussi à revenir sur Terre! On n’est pas certain où on est exactement», a lancé l’astronaute natif de Québec. «Mais on est surpris de voir qu’au lieu de l’atterrissage, tous les journalistes sont là», a-t-il rigolé.

L’astronaute est en Russie ces jours-ci pour la dernière étape de sa préparation en prévision de son premier voyage dans l’espace. Il doit décoller de Baïkonour, au Kazakhstan, le 20 décembre prochain, à destination de la Station spatiale internationale (SSI).

Mais d’ici là, il lui reste bien des simulations de scénarios catastrophes à affronter en sol russe.

«Ce qu’on pratiquait aujourd’hui, c’était un départ précipité de la station dans le cas d’une contamination de l’air de la station par de l’ammoniac. Normalement, il faut entrer avec des masques de protection, et puis éventuellement il faut fermer notre casque», a-t-il décrit.

Cela, pour effectuer un départ précipité de la SSI.

Les cosmonautes l’ont fait à temps. «Après ça, l’ordinateur central, évidemment, a cassé, le moteur a cassé (…) Ils cassent tout, à chaque fois! C’est juste l’ordre et le moment qu’on ne connaît pas», a détaillé David Saint-Jacques.

Un peu plus tard, en marge d’une séance de photo sur la piste d’athlétisme, il a dit n’avoir pas été surpris de voir ses instructeurs faire encore une fois preuve d’autant d’imagination pour les mettre à l’épreuve.

«Tout le monde dit qu’après deux ans d’entraînement comme ça, tu es habitué à ce que ça se passe comme ça dans Soyouz, et arrive le jour du lancement, t’es comme anxieux… puis il n’y a rien qui casse», a lancé l’astronaute âgé de 48 ans.

«C’est ce qu’on espère!»