MONTRÉAL — Le gouvernement du Québec a annoncé vendredi la nomination de cinq juges pour siéger à la Cour du Québec, ainsi qu’une juge de paix magistrat.

Les cinq magistrats nommés par la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, à la Cour du Québec sont Johanne Gagnon, Kathlyn Gauthier, Sonia Mastro Matteo, Dionisios Galiatsatos et Benoît Gariépy.

Mme Gagnon exercera principalement ses fonctions à la Chambre civile, à Laval.

Kathlyn Gauthier sera à la Chambre criminelle et pénale, à Saint-Jérôme, et Benoît Gariépy à celle de Saint-Hyacinthe.

Sonia Mastro Matteo et Dionisios Galiatsatos, qui travaillaient tous deux comme procureurs au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avant leur nomination, deviendront juges à la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec, à Montréal.

La juge de paix magistrat qui s’ajoutera à l’équipe de Montréal de la Cour du Québec est Fannie Turcot. Jean-Sébastien Brunet deviendra quant à lui juge à la cour municipale commune de la Ville de Deux-Montagnes.