MONTRÉAL — Le gouvernement du Québec a détaillé vendredi les montants des indemnisations qui seront remises aux propriétaires de permis de taxi, dont la valeur a diminué, notamment en raison de l’arrivée d’Uber dans la province: les chèques vont varier de 1000 $ à 46 700 $ par permis.

Dans le budget de mars dernier, le ministre des Finances, Carlos Leitao, avait promis 250 millions $ pour les propriétaires de permis de taxi, mais sans préciser comment les sommes seraient distribuées.

C’est ce qui est annoncé vendredi. Tous ceux qui étaient propriétaires d’un permis au 27 mars 2018 recevront un montant de base de 1000 $. Une indemnisation s’ajoutera à cette somme selon les régions. La valeur des permis a été plus affectée dans les centres urbains que dans les banlieues et en région, a-t-on expliqué.

Ainsi, la plus grande compensation sera accordée aux propriétaires sur l’île de Montréal. L’indemnité sera de 45 700 $ par permis, plus le montant forfaitaire de 1000 $.

Il s’agit d’un programme d’aide financière, a-t-on fait valoir au sein du ministère des Finances, et ce n’est pas le fruit d’une entente ni d’un consensus avec l’industrie du taxi.

Il y a 7600 permis de taxi au Québec selon les chiffres du gouvernement. Plus de 4500 permis recevront l’indemnisation maximale de 46 700 $.

Québec a fait deux autres annonces vendredi concernant l’industrie du taxi. Le gouvernement procède à la fusion de certaines agglomérations de taxi à Québec et à Saint-Jérôme. De plus, il lance un programme pour aider à la modernisation et à la bonification de l’industrie. Par exemple, des montants forfaitaires de 3000 $ à 8000 $ seront accordés aux propriétaires de véhicules hybrides rechargeables ou de véhicules électriques. Des fonds seront aussi disponibles pour implanter des outils technologiques pour améliorer le service ainsi que pour la création d’une image de marque.