MONTRÉAL — La fermeture partielle au pont Honoré-Mercier, en vigueur depuis le 22 juin, a pris fin lundi, à 5h00.

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports confirme que les deux voies sont donc maintenant ouvertes sur le pont dans les deux directions.

Les autorités rappellent toutefois que les travaux de maintien se poursuivent jusqu’au printemps 2019. Cela signifie que des fermetures de nuit ou de fins de semaine auront lieu sur le pont ou sur le boulevard LaSalle, à Montréal. Celles-ci seront annoncées au moment opportun.

La réouverture du pont met donc fin à compter de lundi aux différentes mesures d’atténuation mises en place pour faciliter la circulation pendant les travaux.

Il n’y a plus de passages gratuits pour les services d’autobus d’exo des secteurs du Haut Saint-Laurent et du Sud-Ouest, de même que pour le service de train de la ligne Candiac et pour le service d’autobus local assurant les liaisons avec le train.

Les passages ne sont plus gratuits pour les camions au poste de péage de l’autoroute 30 en direction de Vaudreuil-Dorion, de 4h30 à 10h00, et en direction de Brossard, de 14h30 à 19h30.

L’interdiction est désormais levée pour les camions de trois essieux et plus de circuler sur le pont Honoré- Mercier les jours de semaine en direction de Montréal, de 5h00 à 9h30, et en direction de Châteauguay, de 15h00 à 19h00.