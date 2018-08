Philippe Couillard a tendu la main dimanche à Gertrude Bourdon, la directrice du Centre hospitalier universitaire de Québec, dont la candidature a finalement échappé à la Coalition avenir Québec (CAQ). Sur les ondes de Radio-Canada, le premier ministre s’est dit ouvert à discuter avec la principale intéressée.

«Je ne sais pas ce qu’elle va décider, mais on est ouverts, on est toujours intéressés», a dit le chef libéral, alors qu’il était invité de l’émission de Christiane Charette, en fin d’après-midi.

Selon le premier ministre, le Parti libéral du Québec (PLQ) tente depuis un bon moment déjà, et ce, par plusieurs moyens, d’attirer la candidate vedette dans ses rangs. L’actuel ministre de la Santé, Gaétan Barrette, aurait même déjà tenté de la convaincre de rejoindre l’équipe libérale. Toutefois, le premier ministre Couillard a affirmé qu’il ne s’avancerait pas «publiquement» sur des «conversations privées».

Jusqu’ici, peu de détails émanent quant aux motifs du refus de Mme Bourdon de se joindre à la formation caquiste. Depuis l’Outaouais, où il présentait deux candidats dimanche dans le secteur, le chef François Legault s’est fait relativement timide, expliquant que des «discussions privées» ont eu lieu, mais que la candidate n’était pas satisfaite des réponses obtenues.

«Ses réponses n’étaient pas claires, il faudrait lui poser la question à elle», s’est même permis d’ajouter l’ancien propriétaire d’Air Transat.

Des exigences trop élevées?

Selon ce que rapporte Radio-Canada, Gertrude Bourdon aurait exigé du chef caquiste qu’une hausse annuelle de 8% du budget du ministère de la Santé soit octroyée afin qu’elle se présente. Le poste actuel de Gaétan Barrette devait également lui être promis pour soumettre sa candidature.

La directrice du CHU de Québec aurait aussi demandé au leader de la CAQ de ne pas rouvrir l’entente sur les médecins spécialistes, un engagement qu’il a pris plus tôt cette année sur la colline parlementaire. Selon M. Legault, il est possible d’aller chercher près d’un milliard de dollars en réformant ladite entente.

«Quand on regarde le salaire des médecins spécialistes au Québec, ils gagnent plus qu’en Ontario. Pourtant, les infirmières gagnent moins, les médecins de famille gagnent moins. C’est une injustice, ce n’est pas équitable. Donc oui, on va rouvrir l’entente», a-t-il réitéré à ce sujet dimanche.

Tous les partis représentés à l’Assemblée nationale à l’exception du PLQ – à savoir la CAQ, Québec solidaire et le Parti québécois – souhaitent rouvrir l’entente sur les médecins spécialistes s’ils sont portés au pouvoir.

Dimanche, Mme Bourdon n’a pas souhaité émettre de commentaires sur le sujet.