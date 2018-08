ESCUMINAC, N.-B. — Le gouvernement du Canada annonce lundi des changements au régime d’assurance-emploi destinés aux travailleurs des industries saisonnières.

Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, a annoncé l’injection de quelque 189 millions $ pour mettre en œuvre un nouveau projet pilote visant à offrir jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi aux travailleurs des industries saisonnières admissibles dans 13 régions ciblées.

Ces régions sont celles où la proportion de prestataires saisonniers par rapport à la population active totale et les taux de chômage étaient plus élevés que la moyenne en 2017. Les travailleurs des industries admissibles doivent commencer à toucher des prestations entre le 5 août dernier et le 30 mai 2020.

Le gouvernement estime que dans le cadre du projet pilote, 51 500 travailleurs des industries saisonnières bénéficieront de semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi, dont environ 7000 au Nouveau-Brunswick.

Ottawa consacre aussi jusqu’à 41 millions $ sur deux ans pour mettre en place avec les provinces et territoires des subventions salariales et des programmes de formation professionnelle et d’aide à l’emploi destinés aux travailleurs des industries saisonnières.